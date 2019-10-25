Сотрудник ядерного центра в Сарове признан виновным в майнинге на рабочем месте.

Суд приговорил Андрея Рыбкина к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. Ему также назначен штраф 200 тысяч рублей. Криптовалюту добывали на неиспользуемых компьютерах через служебную локальную сеть — в основном в ночное время. Ущерб Институту теоретической и математической физики оценили более чем в миллион рублей.