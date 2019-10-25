Сотрудник ядерного центра в Сарове признан виновным в майнинге на рабочем месте.

Суд приговорил Андрея Рыбкина к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. Ему также назначен штраф 200 тысяч рублей. Криптовалюту добывали на неиспользуемых компьютерах через служебную локальную сеть — в основном в ночное время. Ущерб Институту теоретической и математической физики оценили более чем в миллион рублей.
2019-10-25T04:09:00+03:00
2019-10-25T04:09:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 25 октября 2019
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