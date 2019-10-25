Сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова покинул Россию.

Он опасается изъятия из семьи органами опеки. Об этом сам Абызов, который обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, сообщил на заседании суда по продлению своего ареста. Как передает ИФ, Абызов рассказал, что его бывшая жена растит двух несовершеннолетних детей, и он не может платить ей алименты из-за ареста активов. Ребенка решили отправить жить в США. Михаил Абызов задержали в марте этого года. В сентябре СК завел на него одно уголовное дело, на этот раз — в легализации 30 миллиардов рублей.
2019-10-25T04:07:00+03:00
2019-10-25T04:08:39+03:00
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04:07, 25 октября 2019
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