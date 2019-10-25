Попытки блокировать Telegram властями не означают запрет на пользование этим мессенджером.

Об этом заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин По его словам, «одно другому не противоречит». На прямой вопрос РИА «Новости», законно ли использование мессенджера в России, Волин ответил утвердительно. На днях в том же ключе высказался и спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. по его словам, «В России не запрещено пользоваться мессенджером Telegram». Напомню, мессенджер Telegram тщетно блокируется в России с апреля прошлого года за отказ предоставить ФСБ ключи дешифрования. На сегодняшний день у большинства пользователей мессенджер работает.
2019-10-25T04:06:00+03:00
2019-10-25T04:07:25+03:00
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04:06, 25 октября 2019
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