Попытки блокировать Telegram властями не означают запрет на пользование этим мессенджером.

Об этом заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин По его словам, «одно другому не противоречит». На прямой вопрос РИА «Новости», законно ли использование мессенджера в России, Волин ответил утвердительно. На днях в том же ключе высказался и спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. по его словам, «В России не запрещено пользоваться мессенджером Telegram». Напомню, мессенджер Telegram тщетно блокируется в России с апреля прошлого года за отказ предоставить ФСБ ключи дешифрования. На сегодняшний день у большинства пользователей мессенджер работает.