Премьер Японии Синдзо Абэ извинился перед японским народом за отставку министра экономики Иссю Сугавары.

Тот ушел из правительства на фоне скандала с мелким подкупом избирателей. Местные СМИ писали, что штаб Сугавары в ходе избирательных кампаний преподносил жителям столичного района дыни, курительные палочки и цветы. Абэ взял на себя ответственность за назначение Сугавары, новым министром экономики Японии станет ветеран правящей Либерально демократической партии Хироси Кадзияма. На этом посту он среди прочего будет заниматься японско-российских экономическими отношениями.
2019-10-25T03:13:00+03:00
2019-10-25T04:04:31+03:00
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03:13, 25 октября 2019
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