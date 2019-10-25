Премьер Японии Синдзо Абэ извинился перед японским народом за отставку министра экономики Иссю Сугавары.

Тот ушел из правительства на фоне скандала с мелким подкупом избирателей. Местные СМИ писали, что штаб Сугавары в ходе избирательных кампаний преподносил жителям столичного района дыни, курительные палочки и цветы. Абэ взял на себя ответственность за назначение Сугавары, новым министром экономики Японии станет ветеран правящей Либерально демократической партии Хироси Кадзияма. На этом посту он среди прочего будет заниматься японско-российских экономическими отношениями.