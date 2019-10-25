Белый дом прекратит подписку федеральных ведомств на  «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост».

Об этом сообщает на своем сайте издание «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, которая объясняет это экономией средств. Между тем, Дональд Трамп не раз называл публикации этих газет об администрации США фейками.