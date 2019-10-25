Белый дом прекратит подписку федеральных ведомств на  «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост».

Об этом сообщает на своем сайте издание «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, которая объясняет это экономией средств. Между тем, Дональд Трамп не раз называл публикации этих газет об администрации США фейками.
2019-10-25T03:12:00+03:00
2019-10-25T03:12:48+03:00
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03:12, 25 октября 2019
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