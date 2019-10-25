Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара подал в отставку.

Как передает японское общественное телевидение, поводом стал скандал с подкупом избирателей — в частности, местный еженедельник сообщал, что Сугавара в округе, от которого избирался в парламент,

преподносил избирателям в подарок дыни. На посту министра Сугавара также курировал развитие экономических отношений с