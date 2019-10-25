Главы МИД стран НАТО не смогли принять решения по  международной операции в  Сирии.

Как заявил по итогам первого дня встречи в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны альянса сохранили разные подходы к ситуации на северо-востоке этой страны и к инициативе министра обороны Германии. Столтенберг подчеркнул, что НАТО в настоящий момент не рассматривает какую-либо собственную операцию в Сирии. По его словам, все участники совещания согласились, что любые усилия в Сирии должны осуществляться только

под эгидой ООН.