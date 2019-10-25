Власти Москвы устно согласовали 4 ноября в Люблине митинг националистов под новым названием.

Как сообщил «Дождю» координатор движения «Правый блок» Владимир Бурмистров, акция «Правый марш» вместо традиционного «Русского марша» запланирована с 12:00 до 15:30 на улице Перерва у памятника Солдату Отечества. Ожидаемая численность — до пяти тысяч человек. По словам Бурмистрова, мэрия вскоре обещала предоставить организаторам письменное согласие. «Русский марш» националистических организаций и движений ежегодно проходил в День народного единства 4 ноября.