Власти Москвы устно согласовали 4 ноября в Люблине митинг националистов под новым названием.

Как сообщил «Дождю» координатор движения «Правый блок» Владимир Бурмистров, акция «Правый марш» вместо традиционного «Русского марша» запланирована с 12:00 до 15:30 на улице Перерва у памятника Солдату Отечества. Ожидаемая численность — до пяти тысяч человек. По словам Бурмистрова, мэрия вскоре обещала предоставить организаторам письменное согласие. «Русский марш» националистических организаций и движений ежегодно проходил в День народного единства 4 ноября.
2019-10-25T03:08:00+03:00
2019-10-25T03:09:26+03:00
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03:08, 25 октября 2019
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