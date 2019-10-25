Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.

Как сообщает МВД, им оказался сотрудник коллекторского агентства «НСВ». Полиция установила, что он жил в Волгограде и пользовался псевдонимом «Антон 2131». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозил до пяти лет лишения свободы. 24 октября «Коммерсант» рассказал о новой утечке из Сбербанка. По данным издания, в интернете продают базу на миллион строк с полными данными заемщиков. К ним прилагаются записи звонков клиентов в колл-центр банка.
2019-10-25T03:07:00+03:00
2019-10-25T03:08:03+03:00
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03:07, 25 октября 2019
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Переезд Франко Перед нами возникает такой же вопрос: как быть с Лениным? Перенос тела ничего не изменит. Нужно чтобы в обществе утвердилось, что он не был героем, что его идеи привели страну к репрессиям, голоду. Испанцы решение приняли. Для них Франко – диктатор, а его правление – темное время истории. Нам свое решение еще только предстоит принять…