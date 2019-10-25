Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.

Как сообщает МВД, им оказался сотрудник коллекторского агентства «НСВ». Полиция установила, что он жил в Волгограде и пользовался псевдонимом «Антон 2131». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозил до пяти лет лишения свободы. 24 октября «Коммерсант» рассказал о новой утечке из Сбербанка. По данным издания, в интернете продают базу на миллион строк с полными данными заемщиков. К ним прилагаются записи звонков клиентов в колл-центр банка.