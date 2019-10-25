Минфин и  ЦБ  определились с параметрами новой накопительной пенсионной системы.

По сведениям ТАСС, законопроект о гарантированном пенсионном плане в ближайшее время будет вынесен га общественное обсуждение. Особенностью новой системы является добровольный порядок присоединения к ней. Администрирование взносов граждан в пенсионные фонды будет производиться через централизованную систему под названием «пенсионный администратор».
2019-10-25T03:06:00+03:00
2019-10-25T03:06:57+03:00
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03:06, 25 октября 2019
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