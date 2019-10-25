Суд на  Кубани приступает к рассмотрению иска Олега Дерипаски к изданиям Times, Telegraph и Nation.

Как передает ИФ, миллиардер добивается защиты своей деловой репутации. Как сообщил адвокат Алексей Мельников, власти США внесли Дерипаску в санкционные списки на основании публикаций в этих англоязычных СМИ. Иск был подан в Арбитражный суд Краснодарского края.
2019-10-25T02:13:00+03:00
2019-10-25T03:05:09+03:00
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02:13, 25 октября 2019
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