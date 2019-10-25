Эво Моралес гарантировал себе победу уже в первом туре през. выборов в Боливии.

Голосование состоялось в воскресение. Как передает Франс Пресс, действующий президент страны набирает 47% голосов, а его ближайший соперник Карлос Меса — 36,5%. По законам страны, отрыв одного из кандидатов в 10 и более проц. позволяет не проводить второй тур. Из-за вспыхнувших беспорядков Моралес объявил в среду в Боливии режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.