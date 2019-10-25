Эво Моралес гарантировал себе победу уже в первом туре през. выборов в Боливии.

Голосование состоялось в воскресение. Как передает Франс Пресс, действующий президент страны набирает 47% голосов, а его ближайший соперник Карлос Меса — 36,5%. По законам страны, отрыв одного из кандидатов в 10 и более проц. позволяет не проводить второй тур. Из-за вспыхнувших беспорядков Моралес объявил в среду в Боливии режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.
2019-10-25T02:09:00+03:00
2019-10-25T02:12:47+03:00
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02:09, 25 октября 2019
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Переезд Франко Перед нами возникает такой же вопрос: как быть с Лениным? Перенос тела ничего не изменит. Нужно чтобы в обществе утвердилось, что он не был героем, что его идеи привели страну к репрессиям, голоду. Испанцы решение приняли. Для них Франко – диктатор, а его правление – темное время истории. Нам свое решение еще только предстоит принять…