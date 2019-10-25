Пентагон направляет на  северо-восток Сирии дополнительные подразделения.

Как говорится в заявлении американского военного ведомства, эти силы будут задействованы для защиты от боевиков нефтяных месторождений.
2019-10-25T02:08:00+03:00
2019-10-25T02:09:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2525537-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:08, 25 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Переезд Франко Перед нами возникает такой же вопрос: как быть с Лениным? Перенос тела ничего не изменит. Нужно чтобы в обществе утвердилось, что он не был героем, что его идеи привели страну к репрессиям, голоду. Испанцы решение приняли. Для них Франко – диктатор, а его правление – темное время истории. Нам свое решение еще только предстоит принять…