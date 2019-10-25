В правительстве решили предоставить налоговые льготы нефтяникам, осваивающим Арктику.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на вице-премьера Юрия Трутнева, все рассмотренные планы предполагали нарушение бюджетного правила. Сам Трутнев отметил, что в правительстве еще не оценили, сколько всего денег нужно выделить на проекты в Арктике. Известно только, что проекты «Роснефти» обойдутся в 60–70 миллиардов рублей в год. По сведениям РБК, участники совещания договорились, что для компаний, осваивающих арктический шельф, ставку НДПИ в течение 15 лет установят на уровне 5%.