На новых фигурантов «московского дела» оказывают давление сокамерники.

Как рассказала «Новой газете» член московской ОНК Марина Литвинович, они уговаривают Владимира Емельянова, Егора Лесных и Андрея Баршая признать вину и отказаться от адвокатов. Накануне Литвинович вместе с другим членом ОНК Борисом Клином посетили изолятор временного содержания, где содержатся обвиняемые.
2019-10-25T02:06:00+03:00
2019-10-25T02:07:37+03:00
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02:06, 25 октября 2019
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