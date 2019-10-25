На новых фигурантов «московского дела» оказывают давление сокамерники.

Как рассказала «Новой газете» член московской ОНК Марина Литвинович, они уговаривают Владимира Емельянова, Егора Лесных и Андрея Баршая признать вину и отказаться от адвокатов. Накануне Литвинович вместе с другим членом ОНК Борисом Клином посетили изолятор временного содержания, где содержатся обвиняемые.