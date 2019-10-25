Суд в Москве продлил на полгода арест фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому.

Также суд назначил дату рассмотрения его дела по существу на 6 ноября. Малышевского задержали на акции 27 июля. По версии следствия, находясь в автозаке он выдавил стекло, которое упало на одного из силовиков. Защита утверждает, что задержанный выбил стекло, пытаясь защитить двух женщин, которых били полицейские.