Осужденная в США Мария Бутина, вернется в Москву утром в субботу.

Об этом со ссылкой на сообщение Госдепа рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, уже сегодня Бутина будет переведена из федеральной тюрьмы во Флориде в миграционный центр в Майами и в этот тот же день вылетит в Россию. Бывшая помощница сенатора Александра Торшина была арестована летом прошлого года по обвинению в работе в качестве иноагента без уведомления об этом генпрокурора. По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США «конспиративной деятельностью» в пользу России. Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах, пошла на сделку с прокуратурой и в апреле была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. После депортации Бутиной на 10 лет закроют въезд в США.