Суд в Москве арестовал фигуранта дела о госизмене.

Как передает ИФ, речь идет об Алексее Валуеве. Решение суд принял еще 14 октября. Дополнительной информации нет, так как материалы дела засекречены. Известно, что мужчину задержали в середине декабря. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.