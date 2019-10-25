Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:10, 25 октября 2019

Футболисты «Краснодара» победили «Трабзонспор» в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

Встреча в турецком Трабзоне завершилась со  счетом 2:0. В турнирной таблице группы C «Краснодар» поднялся на третье место, набрав 3 очка
после трех матчей. Между тем, московский ЦСКА в поединке Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем» вновь не смог набрать очки. Армейцы потерпели поражение 0:1. ЦСКА занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы H.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 октября Поздравить…

5 214 6 7104 21.10
Kопросы, день рождения, эхо москвы, праздники, события
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Праздник обретения и сравнения Сегодня евреи отмечают Симхат-Тора, в буквальном переводе – «Радость Торы» — праздник завершения годового цикла чтения Книги. Это единственный еврейский религиозный праздник, традицию отмечания которого ввели русские евреи…

5 211 6 10273 20.10
Kпраздники, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Переезд Франко Перед нами возникает такой же вопрос: как быть с Лениным? Перенос тела ничего не изменит. Нужно чтобы в обществе утвердилось, что он не был героем, что его идеи привели страну к репрессиям, голоду. Испанцы решение приняли. Для них Франко – диктатор, а его правление – темное время истории. Нам свое решение еще только предстоит принять…

5 110 6 6625 24.10
Kобщество, история, испания, власть, мнения
Новости

Дмитрий Киселев: Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России Преемственность власти – это обязанность любого ответственного политика, — заявил генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» телеведущий Дмитрий Киселев…

5 80 6 47050
Блоги

«Они надели фату на Сталина» Книжный магазин отказался от журнала «Дилетант» из-за Гитлера и Сталина на обложке…

5 291 6 33410 24.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Артемий Троицкий работник субкультуры

+ Что я думаю про последние действия Зеленского Что я думаю про последние действия Зеленского Украине нужны две вещи. 1. Мир. Чтобы не было войны. 2. Чтобы не было России. Чтобы Россия отвяла. Никакого вмешательства России в украинские дела…

5 202 6 24535 21.10
Kукраина, зеленский, политика, общество, видео, мнения
Блоги

Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы…

5 186 6 24906 22.10
Kтурция, документы, события
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Перемирие Ночь с 14 на 15 октября была решающей для судьбы и украинского государства, и лично президента Зеленского…

5 498 6 68679 18.10
Блоги

Кусок эфира

Кирилл Мартынов: Трудно осуждать Айдара Губайдулина И в этой ситуации ты уже посидел в тюрьме, ты уже все понюхал, все понимаешь про это. Ты видел, что закон тебя вообще не защищает…

5 55 6 7983 18.10
Блоги

В офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права» пришли силовики Их цель пока неизвестна, — рассказал «Эху Москвы» глава комитета Андрей Бабушкин…

5 48 6 7273 22.10
Kобщество, политика, обыски, фото, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Ленин и Сталин, исторические вопросы. (К годовщине 7 ноября) Иностранным агентом №1 – в точном смысле этого слова — был В. Ленин. Как быть с его учениками и продолжателями, как быть с КПРФ, Зюгановым, мавзолеем – обсудим, или все ясно?..

5 44 6 6904 24.10
Kистория, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Многие в России готовы сменить были бы Путина бы, если бы Запад прекратил гибридную войну против России. Во время войны главнокомандующих не меняют…

5 71 6 11231 21.10
#слушать 33:30 8читать ;смотреть $скачать 7.7 МБ
Блоги

На Лубянке у здания ФСБ проходят пикеты, приуроченные к годовщине арестов по делу «Сети» Напомним, одиннадцать человек в Пензе и Петербурге обвиняют в участии в террористическом сообществе…

5 38 6 6119 19.10
Kобщество, фото, протесты, суды, фсб, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Михаил Федотов. Человек на своем месте Михаил Федотов. Человек на своем месте Известие о том, что Михаил Александрович Федотов, советник президента и глава президентского Совета по правам человека, может уйти в отставку, потому что ему уже исполнилось 70 лет, очень взбудоражило общество…

5 60 6 10037 20.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, чиновники, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Кому нужна такая ООН? Венесуэла добилась в ООН того, что считалось невозможным: места в Совете по правам человека, и это несмотря на сокрушительный доклад, опубликованный Мишель Бачелет, Верховного комиссара ООН…

5 36 6 6458 18.10
Kполитика, оон, общество, венесуэла, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Валерий Фадеев гость: Валерий Фадеев председатель СПЧ

Совет работает достаточно продуктивно и эффективно под управлением Михаила Александровича. И вы знаете, ломать не строить. Самое главное — не испортить. Ничего ломать я пока не собираюсь…

5 28 6 5044 22.10
#слушать 06:16 8читать $скачать 1.4 МБ

Популярное за неделю

Новости

Москва направит Еревану ноту протеста из-за срыва тендера на поставку оружия В тексте отмечается, что заявка была отклонена «без веских оснований», а саму фирму «немотивированно» включили в список недобросовестных поставщиков вооруженных сил Армении…

5 5 6 8722
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Просто на наших глазах удивительный культ зарождается. Вот обряд инициации — это, видимо, когда вшестером в броне бить лежащего на земле человека. Это же что-то меняет в человеке…

5 118 6 112805 19.10
#слушать 50:08 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование

3171295
«Произведения искусства: подделки, кражи, вандализм».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 5155 20.10
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Владимир Познер: Время сейчас опасное, что-то будет «Я не могу сказать, что настроен очень оптимистически. Но могу сказать точно, что я этого не увижу. Не успею»...

5 123 6 163542 21.10
Kобщество, события
Блоги

Екатерина Шульман политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС, специалист по проблемам законотворчества

+ Как я перестала быть членом СПЧ Как я перестала быть членом СПЧ Структуру эту, надо признать, мы совместными усилиями разрохали, больше её не будет. Вы об этом совете больше ничего не услышите, а то, что услышите — не будет иметь значения…

5 152 6 87662 22.10
Kправозащитники, власть, политика, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8126024
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4236535

Сегодня в эфире