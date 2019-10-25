Футболисты «Краснодара» победили «Трабзонспор» в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

Встреча в турецком Трабзоне завершилась со счетом 2:0. В турнирной таблице группы C «Краснодар» поднялся на третье место, набрав 3 очка

после трех матчей. Между тем, московский ЦСКА в поединке Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем» вновь не смог набрать очки. Армейцы потерпели поражение 0:1. ЦСКА занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы H.