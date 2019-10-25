Более полумиллиона потребителей в  Калифорнии отключены от  энергоснабжения.

Как передает Bloomberg, подача электроэнергии была прекращена в рамках специальных мер по предотвращению распространения лесных пожаров. Крупный лесной пожар к северу от Сан-Франциско начался на этой неделе. За короткое время он распространился более, чем на 4тыс. га. Агентство не исключает, что профилактическое отключение света затронет 1,5 млн человек.
2019-10-25T01:09:00+03:00
2019-10-25T01:10:36+03:00
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01:09, 25 октября 2019
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