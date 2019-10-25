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01:08, 25 октября 2019

В Великобритании могут назначить досрочные парламентские выборы.

Как говорится в  письме премьера Бориса Джонсона лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину, он  предложит провести голосование 12 декабря, ели Брюссель предоставит отсрочку Брекзита до 31 января. Если это будет отсрочка до 15 или 30 ноября, Джонсон еще раз попробует провести через парламент обновленный проект сделки. Лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг уже заявил, что правительство официально внесет в парламент предложение по досрочным выборам 28 октября.



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