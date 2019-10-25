У более десятка сторонников Алексея Навального в разных городах заблокировали и арестовали счета.

По данным радио Свобода, наиболее крупный отрицательный баланс на счёте – около 100 миллиардов рублей – обнаружила сотрудница штаба политика в Екатеринбурге Виктория Райх. Координатор уфимского штаба Лилия Чанышева рассказала"Эху Москвы", что счета арестованы у тех волонтеров, у которых следователи провели обыски 15 октября по делу об отмывании денег ФБК.
2019-10-25T01:06:00+03:00
2019-10-25T01:07:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 25 октября 2019
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