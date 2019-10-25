СК  объявил о завершении следствия по  делу Егора Жукова.

Фигурант московского дела обвиняется в публичных призывах к экстремизму. Как сообщил ТАСС адвокат Илья Новиков, в ближайшее время уголовное дело поступит в суд. Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках, через месяц по ходатайству следствия его перевели под домашний арест. Своей вины студент ВШЭ не признаёт.
2019-10-25T01:05:00+03:00
2019-10-25T01:06:22+03:00
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01:05, 25 октября 2019
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