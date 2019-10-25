Футболисты «Краснодара» одержали первую победу на групповом этапе Лиги Европы

Российский клуб на выезде обыграл турецкий «Трабзонспор». Встреча завершилась со счётом 2-0. Голы забили Маркус Берг и Тони Вилена. Команды вновь сыграют между собой 7 ноября в Краснодаре в рамках четвёртого тура.

Между тем в четверг вечером футболисты московского ЦСКА проиграли венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:1. ЦСКА занимает последнее место в группе, не сумев набрать после трёх матчей ни одного очка. В следующим туре армейцы сыграют с «Ференцварошем» в Будапеште 7 ноября.