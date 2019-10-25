Выставка работ Леонардо Да Винчи открылась сегодня в Лувре

По разным данным, на ее подготовку ушло от 6 до 10 лет.
Выставка в Лувре продлится до февраля следующего года. От России там будут представлены «Мадонна Бенуа» из Эрмитажа и «Портрет юноши в образе святого» из музея имени Пушкина.
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По разным данным, на ее подготовку ушло от 6 до 10 лет.
Выставка в Лувре продлится до февраля следующего года. От России там будут представлены «Мадонна Бенуа» из Эрмитажа и «Портрет юноши в образе святого» из музея имени Пушкина.
Переезд Франко Перед нами возникает такой же вопрос: как быть с Лениным? Перенос тела ничего не изменит. Нужно чтобы в обществе утвердилось, что он не был героем, что его идеи привели страну к репрессиям, голоду. Испанцы решение приняли. Для них Франко – диктатор, а его правление – темное время истории. Нам свое решение еще только предстоит принять…