Выставка работ Леонардо Да Винчи открылась сегодня в Лувре

По разным данным, на ее подготовку ушло от 6 до 10 лет.

Выставка в Лувре продлится до февраля следующего года. От России там будут представлены «Мадонна Бенуа» из Эрмитажа и «Портрет юноши в образе святого» из музея имени Пушкина.