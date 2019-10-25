В Перми рабочие машиностроительного завода имени Дзержинского планируют сегодня выйти на митинг

В Перми рабочие одного из старейших заводов, работающих на «оборонку» — машиностроительного завода имени Дзержинского — планируют сегодня выйти на митинг, чтобы привлечь внимание к ситуации на предприятии.

Завод имени Дзержинского — одно из крупнейшим оборонно-промышленных предприятий региона. Последние 13 лет он находится в стадии банкротства. Сумма долга перед кредиторами превышает 700 млн рублей. Основной заказчик ЗиДа — кировское предприятие «Авитек». Пермский завод изготавливает для них радиовзрыватели и другие элементы. В 2018 году сумма контракта с «Авитеком» составила около 1,1 млрд руб. Контракт на следующий год до сих пор не заключен, а его отсутствие поставит под угрозу увольнения 75% рабочих. Ранее сотрудники завода имени Дзержинского уже проводили локальные акции протеста, но увы, услышаны не были. Согласованный массовый митинг у проходных предприятия был намечен на 18 октября. Принять участие в нем планировали более человек, однако краевые власти пообещали помочь решить проблемы. Основной кредитор ЗиДа — федеральная налоговая служба и контролирует процесс. По данным Эхо Перми, деньги, поступающие по оборонзаказу, списываются в счёт погашения задолженности. Кроме того, у завода есть долг по оплате электроэнергии и уже выдано предписание погасить его до 25 октября, иначе будет введен режим ограничения электроснабжения. Руководство «Авитека» сомневается, что пермский завод сможет выполнить заказ в срок, и как сообщается, кировское предприятие уже готово выполнять работы по гособоронзаказу у себя.

На долю Акционерного общества «Авитек» приходится 75% гособоронзаказа пермского завода им.Дзержинского.