ОНК: На фигурантов «московского дела» Баршая, Емельянова и Лесных оказывается давление в ИВС со стороны сокамерников

На фигурантов «московского дела» Андрея Баршая, Владимира Емельянова и Егора Лесных оказывается психологическое давление в ИВС со стороны сокамерников. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

«Люди, которые содержатся вместе с фигурантами «московского дела», оказывают давление на молодых людей. Они рассказывают о том, что необходимо сознаться в совершении преступления, необходимо сотрудничать со следствием, отказаться от своих адвокатов. Говорят о том, какие ужасные условия их ждут в СИЗО, то есть занимаются запугиванием и оказывают психологическое давление», — рассказала она.

М.Литвинович добавила, что в отношении молодых людей также нарушается закон о содержании под стражей.

«Каждый из них содержится в камере с людьми, которые раньше совершили уголовные преступления и отбывали срок, что запрещено по закону. Особенно сложная ситуация с Андреем Баршаем, потому что его переводят постоянно из камеры в камеру, но каждый раз в нарушение закона он оказывается с людьми ранее отбывавшими уголовное наказание и в каждой камере на него оказывается давление», — отметила она.

Андрей Баршай задержан по делу о «массовых беспорядках» на несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля. По версии следователей, он с разбега толкнул росгвардейца в спину. Басманный суд Москвы арестовал 21-летнего студента до 14 декабря. Владимир Емельянов арестован на два месяца по обвинению «в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» за то, что на протестной акции 27 июля он схватил росгвардейца за жилет и «потянул на себя». Егор Лесных, по версии следствия, «напал на сотрудника Росгвардии и повалил его на тротуар».