Суд отказался обязать Роскомнадзор зарегистрировать издание политика Дмитрия Гудкова

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов.

«Сегодня Останкинский районный суд отказался зарегистрировать газету Гудкову и отказался признать мой иск к Роскомнадзору. В Роскомнадзоре каждые полтора месяца выдумывают, какие еще документы они хотят сверх тех, что указаны у них на сайте и в постановлении правительства. На этот раз они написали, что я должен доказать, что я совершеннолетний, что я дееспособен, не являюсь единоличной террористической организацией, и что не нахожусь в тюрьме и не был в суде. На вопрос, откуда я могу принести справку, что я не нахожусь в тюрьме, они сегодня в суде ответили: «ну просто напишите от руки, и принесите, этого будет достаточно», — сказал он.

А.Обухов подчеркнул, что намерен обжаловать решение суда.