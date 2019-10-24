В НАТО надеются избежать размещения в Европе ядерных ракет после выхода России и США из ДРСМД

В НАТО надеются избежать размещения на территории Европы ядерных ракет после выхода России и США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» экс-заместитель помощника генсека НАТО, старший сотрудник брюссельского аналитического центра «Friends of Europe» Джейми Шеа.

«Никто в этом не заинтересован, и это только приведет к повышению напряженности. Ни один государственный орган власти в Европе — будь то Россия или Западная Европа, — не хочет жить с большим количеством ядерного оружия над головами. НАТО совершенно четко дало понять, что не намерено размещать новые ядерные установки в Европе, и это было сделано в качестве меры по выстраиванию доверия. И кто знает, возможно, даже на такой поздней стадии мы могли бы возвратиться к чему-то похожему на договор РСМД», — сказал он.

Д.Шеа подчеркнул, что выход из ДРСМД произошел по вине российской стороны.

«Причина, по которой США решили выйти из договора, заключается в том, что Россия нарушала его положения путем размещения и тестирования новых ракет средней дальности. И США на протяжение многих лет пытались добиться от России признания этих действий и убрать их. И это не было сделано. Так что только после нескольких лет бесплодных попыток привлечь Россию, США вышли из договора. Нужно понимать, что танго танцуют двое, и невозможно иметь договор, когда одна сторона соблюдает его, а другая – нет», — заключил он.