Экс-заместитель помощника генсека НАТО Шеа: В инцидентах, как взрывы на производстве, нужна прозрачность

В таких потенциально опасных инцидентах, как взрывы на производстве с ядерными материалами, необходима прозрачность. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» экс-заместитель помощника генсека НАТО, старший сотрудник брюссельского аналитического центра «Friends of Europe» Джейми Шеа, комментируя взрыв на военном полигоне в Архангельской области летом, вызвавшем скачок радиационного фона.

«Прежде всего, я считаю, что нам нужна прозрачность, когда речь идет о таких потенциально опасных инцидентах. Вы помните времена Советского Союза и взрывы в Чернобыле, когда Москва ничего не сообщала в течение нескольких недель, но было совершенно ясно, что произошло серьезное радиоактивное загрязнение, достигшее Северной и Западной Европы. Так что это была не просто трагедия для жителей Украины, но потенциально очень серьезная угроза здоровью для жителей соседних Советскому Союзу стран. И я считаю, что любой крупный взрыв на производстве с ядерными материалами и технологиями является предметом для беспокойства не только для России, но и для других стран. Так что я думаю, что прозрачность здесь ключевое место», — подчеркнул он.

Д.Шеа также призвал сохранять космос «мирным пространством».

«Как я понимаю из того, что я прочитал из отчетов, эта новая ракета была построена с ядерным топливом для запуска в космос как орбитальная ракета, и в условиях нашей критической зависимости от космических спутников — для мониторинга изменения климата, коммуникаций, финансовых транзакций, глобальной навигации и систем позиционирования, ни у кого нет заинтересованности в милитаризации космоса. Космос — это глобальное благо для всего человечества, и я думаю, что эти испытания продемонстрировали необходимость в принятии мер для повышения доверия, для принятия новых соглашений о сдерживании оружия для того, чтобы сохранить космос мирным пространством во благо всего человечества», — сказал он.