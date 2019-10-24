Футболисты московского ЦСКА проиграли венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы

Встреча завершилась со счётом 0:1. ЦСКА занимает последнее место в группе, не сумев набрать после трёх матчей ни одного очка. В следующим туре армейцы сыграют с «Ференцварошем» в Будапеште 7 ноября. Ну а в эти минуты в рамках группового этапа Лиги Европы свой матч проводит «Краснодар» с турецким «Трабзонспором». Российский клуб играет на выезде. Пока счёт 0-0.