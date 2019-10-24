Уголовное дело по двум статьям возбуждено после наркотического отравления четырёх человек в «Матросской тишине»

Уголовное дело по двум статьям возбуждено после наркотического отравления четырёх человек в следственном изоляторе «Матросская тишина». Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Четверых арестантов госпитализировали на прошлой неделе. Расследование началось по статьям о сбыте наркотиков и халатности.