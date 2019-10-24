Секретная служба США допрашивала популярного рэпера Эминема из-за его песен с угрозами в адрес Д. Трампа и его дочери

Секретная служба США допрашивала популярного американского рэпера Эминема из-за его песен с угрозами в адрес президента Дональда Трампа и его дочери. Об этом сообщает сайт BuzzFeed. Речь идёт о рэпе, который музыкант читал во время одного из выступлений в 2017 году. Это была импровизация. Эминем назвал Трампа камикадзе, который, как выразился артист, возможно, вызовет ядерный холокост. В том же году рэпер выпустил песню, в которой жёстко высказался в адрес Иванки Трамп.