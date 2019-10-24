Секретная служба США допрашивала популярного рэпера Эминема из-за его песен с угрозами в адрес Д. Трампа и его дочери

Секретная служба США допрашивала популярного американского рэпера Эминема из-за его песен с угрозами в адрес президента Дональда Трампа и его дочери. Об этом сообщает сайт BuzzFeed. Речь идёт о рэпе, который музыкант читал во время одного из выступлений в 2017 году. Это была импровизация. Эминем назвал Трампа камикадзе, который, как выразился артист, возможно, вызовет ядерный холокост. В том же году рэпер выпустил песню, в которой жёстко высказался в адрес Иванки Трамп.
2019-10-24T23:00:00+03:00
2019-10-24T23:03:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2525475-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:00, 24 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Переезд Франко Перед нами возникает такой же вопрос: как быть с Лениным? Перенос тела ничего не изменит. Нужно чтобы в обществе утвердилось, что он не был героем, что его идеи привели страну к репрессиям, голоду. Испанцы решение приняли. Для них Франко – диктатор, а его правление – темное время истории. Нам свое решение еще только предстоит принять…