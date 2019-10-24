Инженер ядерного центра в Сарове получил 3,3 года колонии по обвинению в майнинге криптовалюты на рабочем месте

Также Андрея Рыбкина оштрафовали на 200 тысяч рублей. Ему запретили 2 года занимать определенные должности. Инженера признали виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и распространении вирусов.

По этому же делу проходили еще двое сотрудников ядерного центра. Андрея Шатохина и Дениса Байкова оштрафовали на 250 и 450 тысяч соответственно. Шатохину назначили 4 года лишения свободы условно.