Кремль: Россия, списав странам Африки многомиллиардрные долги, открыла путь для работы своих компаний на континенте

Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, долговое бремя тормозило развитие сотрудничества. По его мнению, такой подход следует считать взаимовыгодным и прагматичным.

О том, что Россия списала африканским государствам долги на 20 миллиардов долларов, накануне сообщил президент Владимир Путин.