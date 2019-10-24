Власти США начали подготовку депортации Марии Бутиной в Россию

Процесс оформления соответствующих документов запустила иммиграционно-таможенная служба при министерстве внутренней безопасности. По словам официального представителя Бутиной в Москве Александра Ионова, россиянка уже подписала документы об освобождении из тюрьмы. Предполагается, что она выйдет на свободу завтра. Из какого города депортируют россиянку не уточняется. Ионов считает, что из Нью-Йорка.

Бутину арестовали в Вашингтоне летом прошлого года. Американский суд признал её виновной в сговоре с целью продвижения интересов России в США и в том, что россиянка вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом.