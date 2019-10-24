Футболисты ЦСКА проиграли «Ференцварошу» и потерпели третье поражение в трёх матчах на групповом этапе Лиги Европы

Домашняя встреча завершилась со счётом 0:1. Ранее армейцы на выезде уступили болгарскому «Лудогорцу» и испанскому «Эспаньолу». В эти минуты в рамках группового этапа Лиги Европы начинается матч «Краснодара» с турецким «Трабзонспором». Российский клуб играет на выезде. Прямая трансляция на Матч ТВ.