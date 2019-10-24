Футболисты ЦСКА проиграли «Ференцварошу» и потерпели третье поражение в трёх матчах на групповом этапе Лиги Европы

Домашняя встреча завершилась со счётом 0:1. Ранее армейцы на выезде уступили болгарскому «Лудогорцу» и испанскому «Эспаньолу». В эти минуты в рамках группового этапа Лиги Европы начинается матч «Краснодара» с турецким «Трабзонспором». Российский клуб играет на выезде. Прямая трансляция на Матч ТВ.
2019-10-24T22:05:00+03:00
2019-10-24T22:05:38+03:00
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22:05, 24 октября 2019
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