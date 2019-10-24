Саммит Россия – Африка стал одним из самых дорогостоящих событий за последнее десятилетие

Мероприятие прошло в Сочи.

По оценке сайта РБК Россия потратила на саммит более четырех с половиной миллиардов рублей. Для сравнения, по подсчетам русской службы «Би-Би-Си», ежегодный экономический форум в Санкт-Петербурге стоит около двух миллиардов. При этом, мероприятие в Сочи проводили уже на существующей инфраструктуре, значительную часть которой готовили еще к Олимпиаде 2014-ого года.

Прошедший саммит высоко оценил президент России. По его словам, в это время удалось заключить множество контрактов на высшем уровне. Владимир Путин также подчеркнул, что это событие «открыло новую страницу в отношениях России с государствами Африканского континента».

РБК отмечает, что за последние десять лет в стране было только два сравнимых мероприятия, на которые государство тратило больше денег. Это Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017-ом году и саммит АТЭС во Владивостоке 2012-ого.

Во время этого форума стало известно, что Россия списывает Африке двадцать миллиардов долларов долгов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что этот шаг позволяет стране организовывать на территории континента новые проекты.