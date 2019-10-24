Лидер партии «Коммунисты России» решил пожаловаться в СК на обложку нового номера исторического журнала «Дилетант»

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Максим Сурайкин сказал, что будет добиваться изъятия тиража. Политик считает, что речь идет об унижении образа Сталина.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал обложку провакационной, он сообщил Телеграм-каналу «Подъем», что намерен обратиться в прокуратуру и Роскомнадзор.

Фоном для обложки нового номера «Дилетанта» стало изображение Иосифа Сталина в фате и Адольфа Гитлера со свастикой на пиджаке. Это старая американская карикатура, посвященная подписанию пакта Молотова-Риббентропа, рассказал «Эху» главный редактор журнала Виталий Дымарский.

«Что их смутило в этой обложке, я не понимаю. Данная карикатура является историческим документом, она не нарисована сегодня, она не нарисована вчера. Это исторический документ той эпохи. Собственно, мы ее и воспроизвели. Противозаконного ничего нет. Я не вижу ничего того, что может помешать другим коммерсантам продавать этот журнал «, — сказал он.

Сегодня стало известно, что книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать этот номер «Дилетанта», поскольку счел обложку некорректной.