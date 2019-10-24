Говорить о разрешении конфликта в Сирии российской стороной преждевременно – экс-заместитель помощника генсека НАТО

Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» экс-заместитель помощника генсека НАТО, старший сотрудник брюссельского аналитического центра «Friends of Europe» Джейми Шеа.

«Любые разговоры о присуждении Нобелевской премии мира кому-либо за разрешение конфликта в Сирии сильно преждевременны. Если вы посмотрите на ситуацию, то для людей в Сирии это стало полной катастрофой. Более 500 тысяч убитых, 14,3 млн вынуждены были покинуть свои дома, миллионы живут во временных палаточных лагерях в Иордании или сейчас в Турции, без каких-либо перспектив вернуться домой в ближайшее время. Асад, ответственный за большую часть этой катастрофы, до сих пор у власти, и столкновения продолжаются. Только за последние несколько дней образовалось 160 тысяч новых беженцев и огромное число людей потеряли свои жизни. Так что мы все еще очень далеко от новой Конституции Сирии, демократических выборов, окончания режима Асада», — сказал он.

Российская военная полиция начала патрулировать сирийско-турецкую границу. Ранее глава Министерства обороны Сергей Шойгу обещал, что военная полиция будет гарантировать безопасность мирных жителей, которые находятся в приграничной зоне. Предполагается, что бойцы будут патрулировать регион вместе с сирийской армией.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, где перечислены десять пунктов по урегулированию ситуации в регионе. Среди них не только обещание совместной борьбы с террористами, но и обеспечение безопасного вывода из зоны боевых действия курдских отрядов, которые ранее контролировали эту территорию.