В НАТО приветствуют сближение Анкары с Москвой по Сирии – экс-заместитель помощника генсека НАТО

Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» экс-заместитель помощника генсека НАТО, старший сотрудник брюссельского аналитического центра «Friends of Europe» Джейми Шеа.

«Совершенно очевидно, что для всех лучше, когда мы можем вести переговоры с Россией и работать конструктивно, а не быть в конфронтации. Хотя многое из этого зависит от поведения самой России и взаимодействия со странами НАТО», — сказал он.

Д.Шеа также добавил, что в НАТО с пониманием относятся к опасениям Турции по поводу ситуации в Сирии.

«Генсек НАТО заявил, что Альянс понимает опасения Турции по поводу безопасности на Севере Сирии, особенно в части террористических атак против Турции и народа Турции. Но мы, конечно, ожидаем от Турции проявления сдержанности и снижения военных операций до минимума. И конечно, надо предпринимать все усилия для того, чтобы не допустить большего гуманитарного кризиса в процессе», — сказал он.

Российская военная полиция начала патрулировать сирийско-турецкую границу. Ранее глава Министерства обороны Сергей Шойгу обещал, что военная полиция будет гарантировать безопасность мирных жителей, которые находятся в приграничной зоне. Предполагается, что бойцы будут патрулировать регион вместе с сирийской армией.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, где перечислены десять пунктов по урегулированию ситуации в регионе. Среди них не только обещание совместной борьбы с террористами, но и обеспечение безопасного вывода из зоны боевых действия курдских отрядов, которые ранее контролировали эту территорию.