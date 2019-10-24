РЖД запускает 200 дополнительных поездов ко Дню народного единства

Этот праздник приходится на понедельник. Таким образом выходными будут дни со 2-го по 4 ноября. Дополнительные составы из Москвы назначены, в том числе, в Петербург, Брянск, Архангельск, Вологду и Оренбурге. В РЖД ждут повышенного спроса на билеты в этот период.