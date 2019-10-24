РЖД запускает 200 дополнительных поездов ко Дню народного единства

Этот праздник приходится на понедельник. Таким образом выходными будут дни со 2-го по 4 ноября. Дополнительные составы из Москвы назначены, в том числе, в Петербург, Брянск, Архангельск, Вологду и Оренбурге. В РЖД ждут повышенного спроса на билеты в этот период.
2019-10-24T21:31:00+03:00
2019-10-24T21:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 24 октября 2019
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