Китай подключился к расследованию причин смерти 39-ти человек, найденных накануне в грузовике недалеко от Лондона

Это произошло после того, как британская полиция заявила, что все погибшие – граждане КНР. По подозрению в убийстве задержали водителя, 25-летнего жителя Северной Ирландии. Британские власти считают, что преступление связано с незаконным ввозом мигрантов в страну.
2019-10-24T21:31:00+03:00
2019-10-24T21:33:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2525443-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3173571.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:31, 24 октября 2019
Загрузка комментариев...