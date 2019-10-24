На новых фигурантов так называемого «московского» дела, по данным правозащитников, оказывают давление в изоляторе временного содержания. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марину Литвинович. Она вместе с коллегой сегодня посетила изолятор, где находятся Андрей Баршай, Владимир Емельянов и Егор Лесных. По словам Литвинович, каждого из них держат в камере с людьми, которые прежде уже отбывали срок по уголовным преступлениям. Сокамерники постоянно беседуют с фигурантами «московского» дела, призывают признать вину, начать сотрудничать со следствием и отказаться от своих адвокатов.
2019-10-24T21:30:00+03:00
2019-10-24T21:31:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 24 октября 2019
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