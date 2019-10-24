Двухдневный саммит Россия – Африка в Сочи обошелся бюджету более чем в 4,5 миллиарда рублей

Это подсчитало издание РБК, проанализировав данные сайта госзакупок. Для сравнения, экономический форум в Петербурге стоил в этом году, по данным Би-би-си, около 2-х миллиардов. В сообщении отмечается, что проходившее вчера и сегодня в Сочи мероприятие попало в тройку самых дорогих событий за 10 лет.
2019-10-24T21:30:00+03:00
2019-10-24T21:30:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 24 октября 2019
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