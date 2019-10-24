Россия вряд ли готова покровительствовать курдам, так как это приведет к конфликту с Турцией – эксперт

Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

«Для Москвы и Дамаска попытка встать на сторону курдов фактически будет означать распечатывание конфликта с Турцией. Насколько готовы сегодня к конфликту с Эрдоганом Путин и Асад, пока загадка. Попытка стать новыми покровителями курдов может привести к развалу очень зыбкой русско-турецкой коалиции. Спровоцировать напряженность, которая опять будет на руку «Исламскому государству» (международная террористическая организация запрещенная в России) и тому подпольному халифату, который сегодня существует на территории Сирии и на территории Ирака», — сказал он.

А. Серенко добавил, что, согласно оценкам различных экспертов, подпольные группировки объединяют от 20 до 30 тысяч боевиков.

«Они сегодня существуют в форме партизанских анклавов, это и тюремные джамааты «ИГИЛ» (международная террористическая организация запрещенная в России), то есть это лагеря для беженцев или лагеря для бывших боевиков, в которых содержатся десятки тысяч человек и которые очень плохо охраняются», — сообщил эксперт.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, где перечислены десять пунктов по урегулированию ситуации в регионе. Среди них не только обещание совместной борьбы с террористами, но и обеспечение безопасного вывода из зоны боевых действия курдских отрядов, которые ранее контролировали эту территорию.

Турецкие военные пришли на север Сирии в начале октября. Их операция называется «Источник мира». По словам президента Эрдогана, там собираются создать буферную зону, где сирийские беженцы могли бы мирно жить. Тем не менее, по данным ООН, эти действия привели к тому, что еще несколько десятков тысяч человек покинули свои дома.