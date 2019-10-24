Фактически в России введен мораторий на возврат людей из лагерей, связанных с запрещенной в РФ ИГИЛ – эксперт

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

«На сегодняшний день реальные действия по возвращению в Россию хотя бы детей приостановлены. Власти обосновано боятся сегодня, что те люди, которые вернутся из халифата в нормальную жизнь, могут стать бомбами замедленного действия. Дети, которые прошли подготовку в школах «ИГИЛ» (международная террористическая организация, запрещенная в России) – это уже не просто дети, это солдаты-убийцы. Это и религиозная, и боевая подготовка, часть из этих людей готовятся быть смертниками. Мы не знаем, что будет происходить с их психикой, когда они будут взрослеть в той среде, которая для них считается враждебной», — сказал он.

По информации А.Серенко, в лагере Аль-Холь в Сирии, где находятся около 70 тысяч человек, насчитывается более 300 детей, не находящихся на попечении ни одного из родителей.