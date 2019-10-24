Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается предложить парламенту провести досрочные выборы 12-го декабря

Об этом сообщает Би-би-си. Джонсон планирует выступить с таким предложением, если Евросоюз согласится перенести срок выхода страны из ЕС. Следующие всеобщие выборы в Великобритании должны были пройти не раньше 2022-го года.
2019-10-24T21:03:00+03:00
2019-10-24T21:03:51+03:00
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21:03, 24 октября 2019
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