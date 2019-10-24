В Испании перезахоронили останки диктатора Франсиско Франко

После эксгумации в мемориальном комплексе Долина павших тело вертолетом доставили на кладбище под Мадридом. Франко захоронили рядом с женой. Церемония проходила при повышенных мерах безопасности, поскольку решение о перезахоронении вызвало неоднозначную реакцию и стало поводом для разбирательств, в том числе в суде. После завершения процедур председатель испанского правительства Педро Санчес сказал, что работы по установлению личности и перезахоронению останков из Долины павших будут продолжены.
2019-10-24T21:03:00+03:00
2019-10-24T21:03:22+03:00
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21:03, 24 октября 2019
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