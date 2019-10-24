В Испании перезахоронили останки диктатора Франсиско Франко

После эксгумации в мемориальном комплексе Долина павших тело вертолетом доставили на кладбище под Мадридом. Франко захоронили рядом с женой. Церемония проходила при повышенных мерах безопасности, поскольку решение о перезахоронении вызвало неоднозначную реакцию и стало поводом для разбирательств, в том числе в суде. После завершения процедур председатель испанского правительства Педро Санчес сказал, что работы по установлению личности и перезахоронению останков из Долины павших будут продолжены.