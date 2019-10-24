Суд в Петербурге не нашел нарушений в демонстрации 15-минутной рекламы перед началом фильма в кинотеатре

Об этом сообщает сайт «Фонтанка». Анна Пронина хотела взыскать с компании «Каро-фильм менеджмент» 3 тысячи рублей. Она была возмущена тем, что летом прошлого года перед мультфильмом четверть часа на экране были рекламные ролики и анонсы фильмов. Суд первой инстанции распорядился взыскать в пользу Прониной 500 рублей за моральный вред и назначил 250 рублей штрафа. Ответчик обжаловал решение. В итоге в выплатах Прониной отказали.

Накануне вопрос о рекламе перед сеансом обсуждали и в заксобрании Петербурга. Депутаты решили внести в Госдуму законопроект, ограничивающий демонстрацию роликов перед показом 20-ю минутами. Они также считают, что кинотеатры должны указывать в билете реальное время начала фильма.